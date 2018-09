Clérac, France

Les pompiers de Charente-Maritime ont été alertés vers 13h30 de deux gros départs de feu à Clérac, à l'extrême-sud du département, à la limite de la Gironde, de la Charente et de la Dordogne. À 15h, les flammes avaient dévoré six hectares de forêt, trois pour chaque foyer. Si la taille de l'incendie semble à ce stade relativement modeste, le risque de propagation est maximal vers la Gironde, en raison du vent de sud-est qui souffle sur la commune. Par ailleurs, le risque d'incendie est au niveau sévère, l'air étant actuellement chaud et sec. Pour tenter de circonscrire au plus vite les incendies, 32 camions et 103 pompiers sont engagés, dont des renforts venus de Charente et de Gironde.