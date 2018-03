Deux excès de vitesse importants ont été relevés par les gendarmes mayennais. L'un à Commer, l'autre à Lassay-les-Châteaux. Le permis de conduire des deux conducteurs a été retiré et leur voiture immobilisée.

Commer, France

Vendredi 16 mars, vers 18 heures, les motards de la Gendarmerie contrôlent une Renault Laguna qui roule à 158 km/h au lieu de 90 sur la départementale 34 à hauteur de Lassay les Châteaux. Le conducteur est âgé de 19 ans et est donc limité à 80 km/h. Cet Ornais est reparti à pied. Son permis lui a été retiré et suspendu pour une durée de six mois. Le jeune homme fera l'objet d'une convocation devant le Tribunal de police.

Ce lundi matin, c'est sur la départementale 24 à Commer que les gendarmes contrôlent une Peugeot à la vitesse de 151 km/h. Le conducteur âgé de 28 ans et originaire de Meslay-du-Maine a également perdu son permis de conduire et sa voiture a été mise en fourrière. Lui aussi, sera convoqué par le tribunal de police de Laval.