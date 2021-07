Deux gros trafics de drogue démantelés à Nice généraient plus de 600.000 euros par mois

La lutte contre les trafic de drogue se joue au quotidien. Depuis six mois, la police azuréenne, à travers la Sureté départementale, a démantelé six points de deal sur Nice. Les deux derniers l'ont été ces quinze dernier jours. Ils sont très gros.

Les deux points de deal à Nice-Est, indépendants et proches, généraient beaucoup d'argent. Autour de 100.000 euros par mois pour celui du "222 route de Turin", entre 400 et 600.000 euros par mois pour celui de la cité Roquebilière. Voilà ce qu'ont estimé les enquêteurs sur ces deux trafics. En 15 jours, une centaine de policiers ont tout démantelé lors de deux descentes, 24 individus ont été interpellés, près de 30 kilos de drogue (résine de cannabis, herbe et cocaïne) ont été saisi et 86.000 euros en liquide ont été trouvés. Des armes également ont été saisies dont quatre pistolet mitrailleurs.

Après les premiers interrogatoires, la Sureté départementale a estimé le nombre de clients qui fréquentaient les deux lieux, à 300 personnes par jour. En clair, ces deux démantèlement ne sont pas des petites affaires et mettent un gros coup de pied dans le trafic de drogue niçois.

Un fonctionnement bien rodé

Au 222 route de Turin, à l'aide de poubelles et d'encombrants, toutes les voitures étaient contrôlées par les trafiquants. Si vous veniez pour acheter, vous étiez alors guidés vers le point de deal. Seuls ensuite les habitants avaient le droit de passer. Le point de deal fonctionnait de 11h à minuit. Un peu plus loin, dans la cité Roquebilière, on est encore plus productif. Là aussi on filtre, mais le supermarché de la drogue est ouvert 24h/24. Il est fréquenté par 200 clients par jour.

Ces deux affaires s'inscrivent plus généralement dans une lutte au quotidien qui, depuis six mois, s'est intensifiée. Dans le cadre de la nouvelle loi qui permet de mettre une amende aux consommateurs, la police communique avoir verbalisé à coup de 135 euros plus de 60 clients autour de ces deux points de deal, plus de 600 sur toute la ville depuis le mois de janvier.