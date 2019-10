Deux grossistes drômois jugés à Valence pour tromperie sur la marchandise

Valence, France

La fraude aurait impliquée, au total, cinq entreprises françaises pendant au moins trois ans. Des pratiques qui ont fait souffrir la filière française du kiwi. La raison ? L'écart des prix entre le kiwi italien et le kiwi français est d'environ un euros le kilo. Les grossistes pouvaient donc se dégager des marges plus importantes en francisant les fruits italiens.

Des contrôles de la répression des fraudes

Ces pratiques sont mises au jour lors de contrôles aléatoires menés entre 2015 et 2018 par la DGCCRF, la répression des fraudes. Par exemple, sur les kiwis en cause, deux pesticides autorisés en Italie et interdits en France sont détectés.

L'un des deux grossistes reconnaît les faits. 80% des kiwis qu'il achetait provenaient d'Italie. "C'était pour sauver sa société en difficulté" explique-t-il à la barre. Le second grossiste, lui, affirme avoir été trompé par la société italienne où il se fournissait en fruit, des fruits soi-disant français.

Entre 20 000 et 35 000 euros d'amende requis

Les victimes, ce sont donc les consommateurs, mais aussi les producteurs français de kiwis car ce sont autant de fruits qu'ils n'ont pas pu écouler.

La procureure de la République a requis pour le premier 35 000 euros d'amende, 20 000 euros pour le second. Le jugement a été mis en délibéré au 5 novembre prochain.