Deux habitations détruites par le feu en Vaucluse

Deux habitations ont pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi en Vaucluse. À Sorgues, vers 20h15, un matelas a pris feu au premier étage d'un immeuble de la rue Saint-Sauveur. L'appartement de 90 mètres carrés a été totalement détruit. Il n'y a pas de blessé mais le couple qui y habitait a dû être relogé par la mairie.

Plus tard dans la soirée, à Apt, c'est une maison qui a été complètement détruite par les flammes avenue Jean Mermoz, vers 0h45. L'incendie est parti du poêle à bois et a ravagé l'habitation de 100 mètres carrés. Il n'y pas de blessé non plus mais, là aussi, trois adultes et trois enfants ont été relogés dans leur famille.