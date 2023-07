Deux hectares brûlés à la Combe à la Serpent à Dijon : des enfants suspectés d'être à l'origine de l'incendie

Le feu était visible depuis les hauteurs de Dijon et Talant. Une épaisse fumée noire, prise en photo par Christian, l'un de nos auditeurs. "Au début, je voyais de la fumée blanche depuis ma fenêtre. Ensuite, la fumée est devenue noire et de plus en plus épaisse. C'était très impressionnant." Samedi 22 juillet, aux alentours de 18h30, un incendie se déclare dans le secteur de la Combe à la Serpent à Dijon. En quelques heures, c'est près de deux hectares de feuillus qui ont été ravagés par les flammes. L'incendie pourrait être criminel d'après le témoignage des policiers recueillis par France Bleu Bourgogne. Toujours d'après la police, des enfants pourraient être à l'origine du départ de feu. Une enquête est en cours.

