Deux hommes condamnés en Dordogne pour avoir cambriolé des poissonniers le jour de la fête de l'huître

Le tribunal de Bergerac a condamné ce jeudi deux quadragénaires qui ont cambriolé la maison d'un couple de poissonniers qui étaient à la fête de l'huître et du vin blanc à Eymet lundi dernier. Le fils des commerçants les avait vu fuir en scooter et les avait rattrapés.

C'est le fils du couple de commerçants qui a vu les deux cambrioleurs enfourcher un scooter et s'enfuir à toute hâte, laissant la porte-fenêtre de la maison crochetée au pied de biche. C'est lui qui les a rattrapés, non sans avoir pris plusieurs coups de poing au visage. Le jeune homme est dans la salle d'audience ce jeudi 18 août, au procès des deux cambrioleurs de la maison de ses parents au tribunal de Bergerac. Les deux hommes de 41 et 42 ans, des habitants des environs, ont été condamnés pour vol avec violence à neuf mois de prison ferme.

Les deux cambrioleurs s'enfuient à pied dans les vignes

Le cambriolage remonte à lundi dernier, le 15 août. A Eymet, c'est le jour de la Fête de l'huître et du vin blanc, une tradition depuis plus de trente ans. Tout le village est en centre-bourg, et la queue s'allonge devant le stand des poissonniers de la commune qui écoulent leurs bourriches. Leur fils part se reposer quelques heures chez eux. En arrivant, il voit les deux cambrioleurs qui sortent de la maison de ses parents et les prend en chasse avec sa voiture. Il finit par tamponner le scooter qui s'écrase dans les vignes.

Une bagarre s'engage à coups de poing, qui laissera dix jours d'incapacité totale de travail au fils, les deux cambrioleurs menacent sa compagne avec le pied de biche, récupèrent des bijoux volés dans le coffre du scooter et s'enfuient. Le jeune homme, son oncle et les gendarmes les cherchent une bonne heure avant de les retrouver, allongés sous un buisson.

Un magot de 8000 euros enterré dans les vignes ?

A la barre, les deux quadragénaires baissent la tête, chuchotent : "On a été idiots". Ils ont bu un coup de trop, disent-ils, et choisi _"une maison au hasard". S_auf que ce ne sont pas des inconnus. L'un des cambrioleurs est du village, il connait très bien les poissonniers, il a même été à l'école avec la patronne. Et le 15 août, c'est le jour où les banques sont fermées. Le couple de commerçants garde la recette du weekend, 8000 euros, chez eux, dans une enveloppe qui a disparu.

Les deux prévenu jurent qu'ils n'y sont pour rien. D'ailleurs, les gendarmes n'ont retrouvé sur eux que des petits bijoux, et leurs avocats questionnent l'existence même de la fameuse enveloppe. Les deux quadragénaires sont tout de même condamnés, à neuf mois de prison ferme. L'un d'entre eux ira directement en prison, parce qu'il a déjà de nombreuses condamnations à son casier, l'autre pourra effectuer sa peine chez lui, avec un bracelet électronique. Les poissonniers, eux, pensent que le magot est toujours enterré, quelque part, au milieu des vignes.