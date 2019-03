Deux hommes arrêtés dans l'Eure, ils auraient commis plus d'une vingtaine de cambriolages

Ils ont été interpellés par les militaires du GIGN dans la nuit du 21 au 22 février après avoir commis une vingtaine de cambriolages, vols de voitures et de carburant dans le sud de l'Eure. Ces deux Eurois seront jugés le 29 mars et ont été incarcérés dans l'attente de leur procès.

Verneuil-sur-Avre, France

La série de cambriolages commence début février dans le sud de l'Eure : les malfaiteurs cambriolent des maisons, ils volent aussi des voitures et du carburant. A chaque fois le même mode opératoire : ils opèrent à bord de grosses cylindrées volées.

Les gendarmes mettent en place une surveillance et ça paye : dans la nuit du 21 au 22 février, ils repèrent les malfrats en train de voler du carburant au Val d'Hazey, puis de cambrioler une société à Verneuil-sur-Avre et même un local associatif à Francheville.

Interpellés en pleine nuit par le GIGN

C'est le flagrant délit : et deux hommes sont arrêtés à Montaure par les militaires de l'antenne de Tours du GIGN. Selon les gendarmes, les perquisitions menées aux domiciles (à Louviers et La Haye Malherbe) sont fructueuses : 4000 litres de carburant, de l'outillage et du matériel provenant des cambriolages. Deux voitures volées sont également retrouvées.

Les enquêteurs imputent une vingtaine de méfaits aux deux hommes qui seront jugés le 29 mars prochain. En attendant, ils ont été incarcérés à Evreux.