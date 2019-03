Deux hommes arrêtés deux mois après l'agression d'un octogénaire lozérien. Les deux hommes, un mendois et un lunellois ont été présenté à la justice.

SAID MAKHLOUFI

Mende, France

Deux hommes arrêtés deux mois après l'agression d'un octogénaire lozérien. Les deux hommes, un mendois et un lunellois ont été présentés à la justice. Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir fait irruption dans la maison d’un retraité âgé de 81 ans, à la recherche d’un coffre-fort. Encagoulés, munis d’une arme de poing, ils n’avaient pas hésité à ligoter et à violenter l’octogénaire. Après cette agression crapuleuse, les malfaiteurs n’étaient repartis qu’avec un butin dérisoire. Les mis en cause, âgés d’une trentaine d’années, sont déjà connus de la justice.