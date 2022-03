Deux hommes arrêtés en train de se battre à Saint-Just-Saint-Rambert

Deux hommes ont été arrêtés à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) samedi soir parce qu'ils se bagarraient et circulaient à bord d'une voiture volée.

Les gendarmes sont intervenus dans la soirée du samedi 12 mars à Saint-Just-Saint-Rambert, au nord de Saint-Étienne. Un témoin vient de leur signaler deux hommes en train de se battre au bord de la route de Saint-Marcellin-en-Forez.

Les deux hommes âgés de 34 et 38 ans sont tous les deux alcoolisés et en situation irrégulière. Et la voiture dans laquelle ces deux ressortissants algériens roulaient est un véhicule déclaré volé la veille, en région parisienne. L’un des deux détient aussi un marteau.

Ce dimanche soir, ils étaient toujours en garde-à-vue. L'un à Saint-Galmier, l’autre à Andrézieux.

L'un des deux assure qu'il a été pris en stop dans cette voiture et qu'il a voulu descendre quand il s'est rendu compte que le conducteur buvait au volant. Sauf que l'autre ne raconte pas la même chose.

Ils devront s'expliquer prochainement au tribunal pour recel de véhicule et violences volontaires.