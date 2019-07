Deux hommes blessés après une agression au couteau dans le vieux Tours

Tours, France

C'est pour une réflexion futile que cette agression a eu lieu. Selon le procureur de la république Grégoire Dulin, vers 4H00 dans la nuit de jeudi à vendredi, deux jeunes d'une vingtaine d'années, mécontents d'une réflexion faite par un jeune de rencontre alors qu'ils lui demandent une cigarette, commencent à le rouer de coups. La victime s'enfuit et se réfugie chez elle où elle raconte sa mésaventure à son père. Celui-ci décide de ressortir avec son fils à la rencontre des deux agresseurs. Ils les retrouvent et une nouvelle explication a lieu. L'un des agresseur sort alors un couteau, il lacère le père au visage et touche le fils à l'oreille et au bras. Puis, il s'enfuit à nouveau avec son complice en se débarrassant du couteau.

Tous deux sont interpellés dans la journée de vendredi par la police et placés en garde à vue. Ils ont reconnu une partie des faits et ont été présentés au parquet de Tours ce samedi. L'un des deux agresseurs est connu et a été condamné une fois pour une affaire de violences. Ils seront jugés en comparution immédiate devant le tribunal de Tours lundi 8 juillet.