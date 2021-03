Deux hommes blessés au couteau en centre-ville d'Orléans

Un homme a agressé au couteau deux autres individus, mardi en fin de matinée rue de la République à Orléans. Tous trois sont blessés et ont été pris en charge par les pompiers. L'auteur des coups de couteau a été interpellé.

Une forte agitation, ce mardi matin vers 11 heures, rue de la République à Orléans. Deux hommes, âgés de 17 et 29 ans, selon les pompiers, ont été blessés au couteau, à proximité de l'arrêt République, et emmenés au Parcours Santé Orléanais (PSO). Les blessures sont considérées comme légères.

Un homme a été interpellé, indique le parquet d'Orléans. L'auteur des coups de couteau, âgé, d'après les secours, de 30 ans, lui aussi blessé, a été transporté au Centre Hospitalier Régional d'Orléans.

Selon des témoins, ce troisième homme s'est réfugié à l'intérieur d'un magasin de maroquinerie de la rue de la République, et a été arrêté à la sortie de la boutique. Les services de sécurité, polices municipale et nationale, sont rapidement intervenus. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été dépêché sur place. Le trafic de la ligne A du tramway a été interrompu pendant une heure, entre gare d'Orléans et Tourelles Dauphine.