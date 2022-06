Deux hommes condamnés à de la prison ferme à Laval pour trafic de drogue et d'objets contrefaits

Deux individus de 37 et 47 ans ont été condamnés respectivement à neuf mois et quatre mois de prison ferme ce vendredi par le tribunal correctionnel de Laval pour trafic de drogue et d'objets contrefaits. Les faits se sont déroulés entre juin 2021 et juin 2022 à Évron, dans l'est de la Mayenne.

Deux hommes, âgés de 37 et 47 ans, condamnés pour trafic de drogue, dorment en prison depuis ce vendredi soir à Laval. Ils ont été condamnés ce vendredi après-midi respectivement à 18 mois de prison dont 9 mois ferme et 12 mois de prison dont 4 ferme par le tribunal correctionnel de Laval pour trafic de stupéfiants et d'objets de contrefaçon à Évron, dans l'est de la Mayenne, entre juin 2021 et juin 2022. Ils vendaient des tee-shirts, des paires de chaussures ou encore des parfums de grandes marques à des particuliers ainsi que du cannabis et de la cocaïne.

Une centaine de tee-shirts, 80 parfums et plus de 12.000 euros saisis

"Je ne me rappelle plus, je ne fais que dépanner" ou encore "c'est des on dit", voilà ce qu'on retient des deux heures d'audience. Pourtant, lors d’une perquisition chez les deux hommes, les enquêteurs retrouvent une centaine de tee-shirts, une trentaine de paires de chaussures, 80 parfums et plus de 12.000 euros en numéraire, ainsi que de l’argent roumain. L'un d'eux, le plus jeune, explique clairement qu'il va aux Puces à Saint-Ouen, en région parisienne, pour acheter la marchandise contrefaite et la revend ensuite dans on entourage. Le second servait assez régulièrement d'intermédiaire ou de démarcheur. Quand on l'interroge, le premier, âgé de 37 ans, répète sans cesse dans le box "c’est des on dit". Pour le cannabis ? "Je confirme". Pour la marchandise contrefaite ? "Je confirme", mais pour la cocaïne : "non, je n’ai jamais eu ça".

"On s’imagine qu’on est face à des Pablo Escobar de la Mayenne, mais on en est loin"

"On trouve de l’argent chez vous, comment vous l’expliquez ?", lui demande le président, "ce sont mes économies et ça fait longtemps que je possède cet argent". "Mais vous dites que vous vendez des vêtements parce que vous n’avez pas d’argent ?" Pas de réponses de sa part, juste le silence. "Je ne suis pas un trafiquant", clame le prévenu dans le box, "je n'ai jamais vendu de cocaïne".

Une vingtaine de témoignages les accablent, leur casier judiciaire est bien fourni. On relève une seule condamnation pour le plus âgé, six mentions au casier judiciaire pour le second. "On a l’impression d’être devant deux bons amis qui se défendent l’un l’autre mais on a beaucoup d’éléments dans le dossier, il faut arrêter de prendre le tribunal pour des idiots", leur lance la procureure. "Il ne faut pas aller jusque-là", répond Maître Dirickx, l’avocat du prévenu de 37 ans. "On s’imagine qu’on est face à des Pablo Escobar de la Mayenne, mais on en est loin". "Il faut revoir les scellés : où est la balance pour peser ? On ne la retrouve pas dans les perquisitions, où sont les sachets pour le conditionnement ? On n'en a pas retrouvé, il n'y a pas de couteau non plus. Alors oui, il y a des téléphones de guerre (des téléphones prépayés, ndlr) mais on est loin pas d'attirail du parfait trafiquant de drogue". Concernant la cocaïne, Me Dirickx est également plus partagé. "Sur la vingtaine de témoignages, seuls deux parlent vraiment de cette cocaïne et ces deux témoins ne sont pas vraiment copains avec mon client", ajoute-t-il.

Les deux avocats de la défense demandent de la bienveillance, la cour les a partiellement entendu : quatre mois ferme pour l'un et neuf pour l'autre au lieu de six mois requis par la procureure pour le premier et 12 mois pour le second.

Ils vont donc rester encore un peu en prison et ont l'obligation d'indemniser les victimes, en l'occurrence trois grandes marques qui se portent parties civiles : Louis Vuitton (la somme sera examinée le 16 décembre prochain), Nike (750 euros pour le plus âgé et 2.500 euros pour l'autre) et Dior (3.875 euros solidairement pour les deux) recevront tous de l'argent de la part des deux prévenus.