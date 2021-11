Deux hommes condamnés à du sursis pour une bagarre en marge du concert de Sinsemilia à Oloron-Sainte-Marie

Deux jeunes hommes qui habitent à Oloron ont été jugés ce mercredi au tribunal pour des faits de violences datant de la nuit du 11 au 12 septembre. Il y a eu une bagarre générale suite à une soirée organisée pour rendre hommage à Jonathan Lassus-David, pompier mort lors d'une opération sur un incendie en banlieue parisienne. Lors de cette rixe, un des organisateurs a reçu un coup de batte de baseball sur la tête et les prévenus ont assuré que c’était une injure raciste qui avait déclenché tout cela Les deux hommes ont été condamnés à des peines de sursis de 8 mois et 1 an.

Les deux prévenus racontent tous les deux qu'il y a eu des insultes racistes : "sale noir" ou "negro". Leur avocate Me Lorea Chipi insiste "Ce n'est pas rien, c'est ce qui a mis mon client hors de lui." Ledit prévenu était déjà ivre ce soir là quand il est entré dans le bar de la Cancha, cagoulé parce qu’il n’avait pas de masque. "J’ai demandé qui avait dit ça, on m’a dit de me calmer et je suis parti en scooter faire un tour, je suis allé chez ma compagne" explique un des prévenus à la présidente Catherine Sargenti. "Vous avez pris la batte de base-ball ?" demande-t-elle. "Oui." "Et c’est votre compagne qui joue au base-ball ?" "Non." "Pourquoi alors cette batte ?" "On ne sait jamais..."

"La rencontre de deux mondes impossibles"

L’autre prévenu déclare qu’il était là "pour faire la fête, pas pour s’énerver". "J’ai eu un coup de folie" dit-il pour justifier le coup de batte donné sur la tête d’un des organisateurs qui est intervenu pour calmer le jeu. Sauf qu’il n’y a pas de légitime défense et qu’on ne peut "que se féliciter que les conséquences n’aient pas été plus graves" conclut la procureure Aurore Chauprade qui rappelle qu’initialement "les festivités étaient destinées à rendre hommage à un pompier décédé, événement largement entaché par ce qui s’est passé." Me Lorea Chipi qui défendaient les deux hommes a souligné la violence du décalage entre ses clients et le reste de la population oloronaise : "Ils étaient 'les autres', ceux qui venaient d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas conviés à la fête. [...] Il y avait donc une hostilité qui régnait".