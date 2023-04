Deux hommes condamnés après un "rodéo" à moto dans le Village de Marques de Villefontaine

Les centres commerciaux de l'Isère font visiblement envie aux amateurs de "rodéo urbain". Le 11 avril, des motards sont entrés dans le centre commercial Grand'Place à Grenoble. Quelques jours avant eux, le 8 avril, tout un groupe de pilotes a roulé à moto dans les allées de The Village, le centre commercial outlet de Villefontaine en Nord-Isère.

Si on voit tout un groupe de motards sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, deux seulement ont pu être identifiés par les gendarmes et placés en détention provisoire. Ils ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi par le tribunal de Vienne.

Ces deux hommes, âgés de 19 et 23 ans, ont tous les deux étaient condamnés à plusieurs mois de prisons. Ils étaient poursuivis notamment pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion et conduite d'un véhicule à moteur compromettant la tranquillité publique.

Un groupe de motards au milieu de nombreux clients

Sur les images postées sur les réseaux sociaux, on voit le groupe de motards se faufiler entre les terrasses du Village de Marques et la bordure du plan d'eau du centre commercial. Ils en font le tour en pétaradant alors que les lieux sont pris d'assaut pendant le week-end de Pâques.

Le plus jeune des hommes interpellés est condamné à 18 mois de prisons dont 9 avec sursis. À sa sortie, il aura l'interdiction de se rendre à Villefontaine. Le second est condamné à 12 mois de prisons, dont 6 avec sursis, et n'a plus le droit de venir au Village de Marques.

Tous les deux sont donc retournés en détention après l'audience. Ils doivent payer 500 euros d'amende chacun pour avoir roulé avec un véhicule non homologué.