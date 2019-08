Deux hommes condamnés dans une affaire de trafic de cannabis à Cherbourg

Les deux jeunes complices sont un Rouennais et un Cherbourgeois. Jugés ce jeudi, ils ont écopé de douze et dix mois de prison avec sursis.

Cherbourg, France

Dans la nuit du 29 juillet, la police contrôle une voiture dans laquelle elle retrouve 25 grammes de résine de cannabis, un nunchaku et une matraque téléscopique, ainsi qu'un carnet de comptabilité. Le conducteur et son passager sont un Rouennais et un Cherbourgeois, âgés de 21 et 20 ans. Ils sont immédiatement placés en garde à vue.

La police perquisitionne alors une chambre d'hôtel où elle découvre un butin de 3 960 euros, 118 cartouches de cigarettes et 300 grammes de résine de cannabis. Lors d'une visite à l'appartement du jeune Cherbourgeois, situé dans le centre ville, les autorités ont aussi interpellé sa compagne, qui sera convoquée au parquet.

Les deux complices ont été condamnés ce jeudi : douze mois de prison avec sursis pour le Rouennais et dix pour son complice. En plus de ces peines, les trafiquants devront payer une amende de 10 384 euros et n'ont pas le droit d'entrer en contact. Le jeune originaire de Rouen a aussi interdiction de détenir une arme et de séjourner à Cherbourg.