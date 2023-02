Deux hommes condamnés en Dordogne pour un grave accident après un braquage raté

Les deux compères avaient provoqué un grave accident en Dordogne en fuyant le braquage qu'ils venaient d'essayer de commettre à une station-service plus loin.

Le braquage raté se termine en accident de la route : c'est cette histoire, quelque peu rocambolesque, qui s'est joué devant le tribunal de Périgueux ce lundi. Les faits remontent à septembre 2020, quand un homme tente de voler la caisse de la station-service de Sarliac-sur-l'Isle. Il s'échappe, côté passager d'une voiture. A peine cinq kilomètres plus loin, le conducteur provoque un grave accident. Le premier a été condamné à un an de prison pour tentative de vol, le second à deux ans pour blessures involontaires. Tous les deux étaient absents de leur procès.

Cette matinée de septembre débute d'abord par des insultes chez des riverains. Les deux hommes, alcoolisées, se dirigent ensuite en direction de la station-service. Le passager, haut jaune fluo sur le dos et cagoule noir recouvrant le visage, rentre dans dans la station-service. "C'est un braquage", annonce-t-il. Sans arme, le gérant croit à une blague. Le braqueur lui assène un coup de poing au visage et le gérant réplique en aspergeant son agresseur de la mousse de son extincteur.

A toute allure

Le braqueur raté, âgé de 33 ans, rejoint dans la voiture le conducteur, surnommé "Daï-daï". Âgé de 46 ans, ce dernier appartient à la communauté des gens du voyage et vit avec sa compagne, ses neuf enfants et ses neuf petits-enfants sur son terrain, fait savoir son avocat, Me Olivier Roquain. Sur la route de leur fuite, les deux compères inquiètent les habitants. Les gendarmes reçoivent de nombreux coups de téléphone : une Renault Clio blanche, avec une portière noire, roule beaucoup trop vite.

Quelques minutes après le braquage, l'accident a lieu, juste à côté de la tentative de braquage, sur la N21 au niveau d'Antonne-et-Trigonant. "Daï-daï", positif à la cocaïne et aux opiacés, vient de foncer dans une Volkswagen Touran qui arrivait en face. Son chauffeur, un médecin, est légèrement blessé. Son copain le braqueur en revanche, assis sur le siège passager, n'avait pas attaché sa ceinture : il a traversé le pare-brise et est étendu au sol. Le trentenaire a le pancréas et les intestins percer.

Pas de prévenus à l'audience

Il passe trois semaines dans le coma artificiel, deux mois à l'hôpital et aujourd'hui, le braqueur est devenu dépressif et a dû revenir vivre chez ses parents. Il dit ne pas se souvenir de cette matinée de septembre, tout comme son compère. Il n'est pas présent à l'audience. Deux avocats le représentent : l'un pour assurer sa défense dans le braquage et l'autre pour défendre ses intérêts, comme victime de l'accident.

"Daï-daï" de son côté a fait le déplacement jusqu'au tribunal de Périgueux, avant de faire demi-tour quand le procès doit commencer. "Il a été pris de panique", explique son avocat, Me Olivier Roquain. Pour la procureure, Solène Belour, il fuit plutôt "ses responsabilités". Comme l'autre prévenu, la justice l'a déjà condamné dans le passé pour des faits similaires.

Ex-duo

Le tribunal de Périgueux condamne ce lundi le conducteur de la Clio à deux ans d'emprisonnement pour blessures involontaires et conduite sans permis et sans assurance. Son désormais ancien ami, connu en détention - selon ce dernier -, écope de douze mois de prison pour tentative de vol avec violences.