Deux hommes condamnés à Reims après une saisie de cocaïne par les douanes

Deux hommes ont été condamnés mardi 31 mai par le tribunal correctionnel de Reims à 18 mois de prison ferme pour avoir transporté de la cocaïne. Les douanes avaient saisi dans leur véhicule un demi kilo de cocaïne.

Deux hommes âgés de 21 et 22 ans ont été condamnés à 18 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Reims hier pour acquisition non autorisée de stupéfiants et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique. En l'occurrence, un demi kilo de cocaïne. Le 23 avril dernier en début d'après midi, les deux hommes sont à bord de leur voiture sur l'autoroute A 4 dans le sens Paris-Strasbourg quand ils se font arrêter par les douanes, à Bezannes. Contrôlés dans une voiture pour le moins banale, une Renault Clio... on est loin de la grosse berline et du go fast (convoi rapide de transport de drogue).

Montant du préjudice évalué par les douanes : 33 000 euros

D'ailleurs le procureur de la république ironise au tribunal : "Aujourd'hui on fait ça en "go slow" car on a compris que les go fast sont repérés". Quelques dizaines de grammes de cocaïne sont d'abord découverts sous un siège, puis après fouille, le reste de la marchandise est mis à jour par les douanes sous la moquette du véhicule. 519 grammes de cocaïne très exactement, d'un niveau de pureté élevé "entre 45% et 55%" selon les douanes. Le conducteur de la voiture explique d'abord que c'est un auto-stoppeur pris la veille, qui aurait laissé ça là, avant de changer de version. Il a accepté de faire cet aller retour entre Strasbourg et Paris avec son ami d'enfance, sous la contrainte d'un trafiquant. Mais le discours s'embrouille lorsqu'on lui pose des questions sur ce téléphone portable rempli de contacts de clients.

Cette version n'a pas convaincu le tribunal car lors des perquisitions, on retrouve chez les deux hommes le petit "attirail" du trafiquant : des gants en latex, une balance de précision, des pochons en plastique. Et les enquêteurs ont précisé que les empreintes étaient présentes sur tous les sacs de drogue saisis. Reste que le casier des deux prévenus, originaires de Strasbourg, ne correspond clairement pas à celui de gros trafiquants. Deux mentions au casier judiciaire chacun, mais aucune pour affaire de stupéfiants. Les deux hommes ont tout de même écopé de 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis, et ils doivent verser aux douanes une amende de 33 000 euros.