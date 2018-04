D'importants moyens de police ont été déployés ce mardi en gare de Saint-Brieuc. Deux hommes ont proféré des menaces de mort et crié "Allah Akbar". Rapidement arrêtés, ils ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme, menaces de mort et rébellion puis envoyés en hôpital psychiatrique.

Saint-Brieuc, France

La scène dure une demi-heure, pas plus. Peu avant midi, deux hommes très agités s'en prennent à un agent à un guichet. Ils crient "Allah Akbar", Dieu est grand, critiquent la France. La situation est tendue. Le trafic des trains est interrompu et la gare en partie évacuée.

Intervention d'une équipe de policiers spécialisée dans les tueries de masse

La police arrive très vite sur place, une quinzaine de policiers est mobilisée dont une équipe spécialisée dans les tueries de masse.

Vu le contexte et le lieu potentiellement très fréquenté, il fallait une réponse rapide, dit-on au commissariat.

Les deux hommes internés d'office

Les deux hommes sont interpellés, leurs bagages fouillés, la gare également. Aucun élément suspect n'est découvert. Le trafic a pu reprendre quelques minutes plus tard. Les deux hommes sont âgés de 23 et 32 ans. Connus des services de police, ils ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme, menaces de mort et rébellion avant d'être envoyés d'office en hôpital psychiatrique.