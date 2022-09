Deux hommes décèdent dans un accident de la route dans l'Indre

Deux hommes, âgés de 45 et 25 ans, sont morts dans l'accident (photo d'illustration)

C'est une année noire sur les routes du Berry. Un grave accident de voiture s'est produit ce vendredi 23 septembre dans l'Indre. Vers 23h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur la départementale 6 entre Tournon-Saint-Martin et Lureuil. Le conducteur a fait une sortie de route et a terminé sa course dans un fossé.

Sur les trois hommes présents dans le véhicule, deux sont décédés. Il s'agit d'une homme de 45 ans et d'un jeune homme de 25 ans. Le troisième homme, âgé de 19 ans, qui se trouvait également dans la voiture, a été légèrement blessé. Il a été conduit à l'hôpital du Blanc.