Deux hommes déférés au parquet de Nîmes dans une affaire de trafic de drogue dans le quartier Valdegour

Deux hommes de 18 et 22 ans sont présentés à la justice ce jeudi à Nîmes. Ils avaient été interpellés dans l'après-midi du mardi 3 octobre alors qu'ils étaient en train de vendre de la drogue dans le quartier sensible de Valdegour. Pendant leur surveillance, les policiers avaient assisté à plusieurs ventes de stupéfiants avant d'arrêter les deux individus et de les placer en garde à vue..

ⓘ Publicité