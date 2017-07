Deux hommes défigurés par un jeune complètement ivre à Montpellier

Un jeune espagnol de 18 ans a totalement perdu le contrôle samedi soir à Montpellier. Il était complètement saoul. Deux jeunes de 20 et 23 ans ont été défigurés.

La scène se passe sur l'Esplanade de l'Europe à Montpellier dans la nuit de samedi à dimanche. Un groupe d'étudiants sort du café l'Australian quand ils se font interpeller par une bande d'une quinzaine de jeunes, en train de boire sur les pelouses.

Les injures fusent. Les jeunes alcoolisés tentent de s'en prendre aux étudiants. L'un d'entre eux tente de s'interposer. Il reçoit plusieurs coups de couteau sur le visage et sur le crane. Les plaies sont profondes. Il s’écroule mais son agresseur, un jeune espagnol de 18 ans, s'acharne sur lui à coups de pied avant de s"éloigner.

Il n'est pas calmé. Il passe ses nerfs sur un casque accroché à un scooter. Casque qui termine sa course contre une voiture. Un ami du propriétaire est présent. Il lui demande de se calmer. Pour toute réponse, le jeune homme sort son couteau et le menace de mort. Dans la bataille, le couteau tombe à terre. Qu'à cela ne tienne, le jeune espagnol s'empare d'un tesson de bouteille et le frappe au visage. Sa victime est blessée près de l’œil.

L'agresseur s'enfuit. Il est rattrapé quelques minutes plus tard par un équipage de police secours.Formellement identifié par des témoins, il est placé en garde à vue.

Il devra répondre de violences aggravées devant la justice.