Deux anciens employés de la thalasso Prévithal de Donville-les-Bains jugés pour avoir volé le coffre

En juin dernier, des personnes avaient été interpellées dans le sud manche pour avoir cambriolé l'institut de thalassothérapie Prévithal, situé à Donville-les-Bains, près de Granville. Ces hommes seront jugés ce mardi 28 novembre devant le tribunal de Coutances.

Ce sont deux hommes âgés de 24 et 29 ans qui, dans la nuit du dimanche au lundi 26 et 27 juin, avaient volé plusieurs milliers d'euros à l'institut de thalassothérapie Prévithal. C’est le commissariat de Granville qui, alerté dès le lundi matin, avait mené l’enquête et interpellé ces deux hommes à leur domicile le mardi 27 juin.

Les auteurs présumés avaient été vus sur les lieux par un salarié de la thalassothérapie. Anciens employés de la thalasso, en garde à vue, ils ont très rapidement reconnu les faits et expliqué qu'ils avaient dérobé un coffre-fort, un fond de caisse et des caissettes contenant en tout près de 40.000 euros en chèques et en argent liquide.

L'homme de 29 ans vivant à Saint-Pair-sur-Mer et celui de 24 ans habitant Donville remis en liberté il y a cinq mois seront donc jugés ce mardi devant le tribunal correctionnel de Coutances. Quant au butin il a été intégralement retrouvé et pour cause : les deux malfaiteurs n'avaient pas réussi à ouvrir le coffre-fort !