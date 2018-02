Les deux suspects, âgés de 41 et 33 ans, avaient roué de coups le vieil homme pour lui faire avouer où il cachait son argent et ses objets de valeur.

Bessèges, France

Deux hommes de 41 et 33 ans ont été mis en examen pour meurtre aggravé et placés en détention provisoire ce jeudi après-midi à Nîmes. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un homme de 89 ans après l'avoir roué de coups,à Bessèges (Gard), le 29 octobre dernier.

Les deux suspects étaient déjà connus de la justice. Les enquêteurs privilégient la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné et débouché sur une agression d'une extrême violence.

L'octogénaire avait été littéralement battu à mort après avoir été ligoté par les deux suspects qui espéraient lui faire avouer où il cachait son argent et ses objets de valeurs. Sans succès puisque après avoir littéralement mis la maison sens dessus-dessous les cambrioleurs étaient repartis avec un butin dérisoire.

Rumeurs de fortune supposée non confirmées par les enquêteurs

Deux hommes sans profession, déjà connus de la justice. Le plus âgé des deux avait déjà été condamné pour des faits criminels dans les années 90. Les deux suspects sont originaires de la région de la Marseille. Le plus jeune s'était installé à Bessèges il y a un peu plus d'un an, l'autre s'apprêtait à le rejoindre.

Pour l'instant les gendarmes et le parquet restent extrêmement discrets sur les raisons qui auraient pu conduire les deux voyous à s'en prendre au vieil homme, qui n'avait pas de famille et qui vivait seul dans sa villa.

A l'époque des faits, plusieurs rumeurs avaient laissé entendre que l'octogénaire avait l'habitude de parler régulièrement dans le village de sa supposée fortune et notamment de lingots d'or ou de tableaux de maîtres. Des éléments que les enquêteurs ont refusé de confirmer.