Deux hommes électrisés chez Framatome à Romans

Les pompiers sont intervenus à Romans-sur-Isère sur le site de Framatome - qui fabrique du combustible pour les centrales nucléaires - ce mercredi après-midi un peu avant 16 heures. Deux hommes ont été électrisés alors qu'ils se trouvaient dans une armoire électrique (un TGBT). Un arc électrique d'environ 400 volts s'est formé et a gravement brûlé l'un d'eux au bras et au visage. Âgé de 40 ans, il a été héliporté au service des grands brûlés de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. La deuxième victime, un homme de 53 ans, a été plus légèrement blessée et conduite à l'hôpital de Romans.

L'accident a mobilisé treize pompiers. Il n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise.