Deux hommes emprisonnés après un déchaînement de violence à Brive

Les deux mis en cause ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ce mercredi après-midi, les deux hommes de 22 ans ont été condamnés par le tribunal de Brive après des violences commises sous l'emprise de l'alcool à l'encontre d'un inconnu fin janvier. Ce dernier avait fait une remarque au duo, à bord d'une voiture, et qui venait de faire descendre une jeune femme du véhicule. Victime de coups de pieds et de poings, l'homme a eu le nez et des dents cassés. Une ITT de 21 jours avait été délivrée. L'un des mis en cause s'en était ensuite pris à un policier au commissariat.

Pour ces faits, celui qui conduisait la voiture écope d'un an ferme et six mois avec sursis. Deux autres peines de trois mois avec sursis ont été révoquées pour des affaires précédentes. Il est reparti à la maison d'arrêt de Tulle. Le deuxième auteur aussi, il écope lui de huit mois ferme et quatre mois avec sursis.

Passe d'armes entre avocats et parquet

Cette comparution immédiate, qui avait été renvoyée dans un premier temps à ce mercredi en raison du mouvement de grève des avocats, a de nouveau donné lieu à une forte opposition à ce sujet. Et, pour la première fois depuis le début du mouvement, une audience s'est tenue malgré la grève des avocats. Pourtant, les défenseurs des prévenus et du fonctionnaire de police sollicitaient un nouveau renvoi en raison de la grève, mais le parquet s'y est opposé au regard de la situation des deux prévenus qui étaient placés en détention provisoire. Pour le ministère public, si un nouveau renvoi était accordé au 10 mars, il n'y aurait alors eu aucune garantie à ce que les deux hommes poursuivis puissent bénéficier d'une escorte pour les conduire à l'audience. Le parquet a alors pointé un risque de détention arbitraire. Le tribunal a finalement décidé de retenir l'affaire qui a été audiencée. Les avocats ont donc finalement défendu leurs clients.