Deux hommes en garde à vue après la publication sur internet d'une vidéo violente se déroulant à Nantes

Deux hommes d'une vingtaine d'années sont en garde à vue depuis hier après une violente agression dimanche soir place Graslin à Nantes. Elle a été filmée et publiée par les agresseurs eux-même sur les réseaux sociaux. On y voit un homme poussé à terre, puis frappé à la tête à coups de pieds pour lui voler son vélo. C'est l'indignation sur Twitter de cette scène violente qui a conduit à leur garde à vue.

Des appels à la vengeance

La vidéo a été vue et partagée plus de 1 500 fois. Les internautes fustigent une violence gratuite et sont scandalisés par l'image de cet homme inerte dont on voit la tête heurtée par quatre coups de pieds. A cette colère s'ajoute alors des appels à la vengeance personnelle. Les agresseurs, à visage découvert sur la vidéo, sont d'ailleurs vite reconnus et dans les commentaires fleurissent des adresses postales très précises à Saint-Sébastien et Haute-Goulaine.

En descendant on trouve aussi des captures d'écrans de profils Snapchat. Les appels au meurtre se multiplient. L'un des agresseurs prend alors peur et se rend de lui-même à la gendarmerie expliquant craindre pour sa vie. L'autre est interpellé grâce aux commentaires Twitter qui ont permis de remonter sa piste. La plateforme Pharos qui s'occupe des contenus suspects sur internet a été saisie.