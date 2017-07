Deux hommes en garde à vue à La Réunion dans l'enquête sur la disparition d'un gendarme berrichon

Un mois après la disparition du gendarme berrichon Mathieu Caizergues lors d'une randonnée sur l'île de La Réunion, deux hommes ont été placés en garde à vue.

Mathieu Caizergues, 25 ans, est porté disparu sur l'île de La Réunion depuis le 23 juin dernier. Le militaire rattaché à l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Saint-Amand-Montrond (Cher) était en mission sur l'île pour trois mois, lorsqu'il a disparu lors d'une randonnée dans le cirque de Mafate.

Deux hommes dont un gendarme en garde à vue

Les deux hommes placés en garde à vue mercredi matin dans les locaux de la caserne Vérines à Saint-Denis sont les deux personnes qui accompagnaient Mathieu Caizergues lors de la randonnée : un gendarme en poste à la compagnie de Saint-Paul et le compagnon d’une femme gendarme travaillant à La Possession dans l’Ouest de l'île.

Des zones d'ombre dans l'enquête

Les gendarmes cherchent à comprendre pourquoi les deux hommes n'ont pas donné l'alerte plus tôt : 3 heures se seraient écoulées entre le moment où ils sont revenus au point de départ de la randonnée à 17h30 et le moment où ils ont contacté les secours vers 20h30. Leur garde à vue a été prolongée jusqu'à vendredi matin.

Selon nos informations, les parents du jeune homme ont déposé plainte pour "non assistance à personne en danger" et "enlèvement et séquestration". L'enquête a été confiée aux gendarmes de la Section de recherches de Saint-Denis. Le dispositif de recherches avait été levé début juillet. Malgré une intense mobilisation de dix jours le militaire n'a jamais été retrouvé.