Deux hommes et une jeune femme soupçonnés d'être impliqués dans 35 cambriolages à Montpellier ont été arrêtés mercredi et jeudi. Des vols par effraction commis dans les quartiers hôpitaux-facultés et Croix d'argent. Les policiers qui ont récupéré de nombreux objets cherchent les victimes.

C'est une enquête qui commence début décembre après six cambriolages commis la même nuit dans le quartier hôpitaux-facultés à Montpellier. Des vols par effraction commis à l'aide d'un pied de biche ou alors d'un tournevis. C'est d'ailleurs avec un tournevis qu'une vieille dame de 94 ans sera légèrement blessée à la main au cours de cette nuit-là. Elle venait de surprendre deux inconnus chez elle et n'a pas hésité à les suivre jusque dans son garage.

Le sang d'un suspect retrouvés sur un des lieux cambriolé

L'enquête se poursuit avec des analyses ADN et l'exploitation de la vidéosurveillance après l’utilisation d'une carte bancaire volée pour des achats sans contact dans des commerces, secteur Plan Cabane et gare Saint-Roch. Les investigations débouchent sur l'arrestation mercredi d'un homme de 32 ans, en situation irrégulière, dans un squat de Saint-Eloi. Le lendemain, dans un autre squat, les policiers interpellent un jeune homme de 22 ans et une jeune femme de 19 ans. En garde en vue, les deux hommes nient en bloc et se bornent à "charger" la jeune fille.

La police appellent les victimes à se faire connaitre

Dans ce squat, les policiers mettent également la main sur de très nombreux objets volés : vêtements, bijoux, hi-fi, informatique, vélo, trottinette, outils et même une clarinette. Ces objets proviennent en fait de 35 cambriolages commis dans les quartiers hôpitaux-facultés et Croix d'argent. À ce jour, 12 victimes se sont fait connaitre, la police cherche à identifier les autres et a publié sur twitter des photos des objets volés.

Si cela vous concerne vous devez appeler le 04.99.13.51.12 ou 67 (aux heures de bureau)