Deux hommes gravement blessés après une agression à Cherbourg-en-Cotentin

Ce samedi, vers 16 heures, deux hommes ont été victimes d'une violente agression par arme blanche et arme à feu dans le quartier des provinces, à Cherbourg-en-Cotentin. Ils sont gravement touchés. Un suspect est en fuite. La police judiciaire a été saisie.

Deux hommes ont été évacués en urgence absolue après avoir été violemment agressé par arme blanche et par arme à feu samedi après-midi vers 16 heures dans le quartier des Provinces, sur les hauteurs de Cherbourg-en-Cotentin. Selon le parquet, l'agresseur est en fuite et la police judiciaire a été saisie pour faire la lumière sur ce qui s'est passé.

Il y aurait au total trois blessés. Pour l'heure, encore très peu de détails sur les circonstances. Des impacts de balles sont visibles dans la devanture métallique d'un des commerces. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes. Selon nos informations, l'une des victimes serait touchée au bras. L'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile a pris en charge un des blessés.

Deux heures après les faits, à l'heure où débutait le couvre-feu, il y avait encore beaucoup de tension sur les lieux. Des cris, des ambulances de pompiers et une forte présence des forces de l'ordre. De la rubalise a été installée pour sécuriser les lieux de l'agression. Le procureur de la République Yves Le Clair et les autorités locales, dont le maire Benoît Arrivé et le maire délégué Sébastien Fagnen, étaient encore sur place.