Deux hommes gravement blessés par balle à Grenoble

Des tirs ont retenti dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août à Grenoble près de l'angle entre le boulevard du Maréchal Foch et le cours Jean Jaurès. Deux jeunes hommes ont été touchés par des balles. Ils ont été transportés dans un état grave vers le CHU de Grenoble.

Le tireur présumé a pris la fuite

D'après les policiers, les deux victimes de 19 et 22 ans semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un à l'angle entre la rue Rozan et le boulevard Foch. Le tireur présumé est arrivé en trottinette électrique et a fait feu trois fois avant de prendre la fuite.

Les deux hommes touchés ont eux aussi tenter de fuir, l'un en scooter, l'autre en courant mais ils se sont écroulés au sol quelques mètres plus loin. L'une des victimes est touchée au dos, l'autre à la main et au fessier d'après les pompiers. Tous les deux connus défavorablement des services de police, les deux hommes ont transportés au CHU de Grenoble.