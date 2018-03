Une jeune femme de 20 ans a été séquestrée, violée et torturée début mars à Agde, ses deux agresseurs ont été mis en examen et incarcérés.

Agde, France

Deux hommes ont mis en examen le 12 mars dernier pour viol avec acte de torture et barbarie, enlèvement et séquestration.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 mars à Agde lors d'une soirée très arrosée. De l'alcool, mais aussi du cannabis, ce soir là cette jeune femme accepte de suivre deux amis. En réalité elle ne connait que l'un des deux et encore vaguement.

Elle les suit dans leur Mobil-home à Agde. Mais la soirée tourne au cauchemar. La jeune femme est séquestrée pendant plusieurs heures, frappée, menacée avec un couteau, violée à plusieurs reprises, violée avec des bouteilles et un tournevis.

Les deux hommes finissent par lui dérober sa carte bleu, ils la forcent à lui donner le code et pendant que le premier la retient prisonnière, le deuxième lui vole sa voiture et va vider son compte en banque.

Les deux jeunes âgés de 22 et 25 ans ont été rapidement identifiés et interpellés. Déjà connus de la police mais pour des faits mineurs, ils ont été mis en examen et incarcérés le 12 mars dernier.