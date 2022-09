Deux hommes interpelés pour une tentative d'homicide à l'étang de Saran fin août

Le 28 août dernier, un jeune couple est victime d'une agression autour de l'étang de Saran. L'homme est roué de coups et frappé de plusieurs coups de couteau. Les deux agresseurs, en fuite, ont été identifiés grâce à leur ADN et interpellés quai du Roy à Orléans dix jours plus tard.

Ce mardi 6 septembre, quai du Roy à Orléans, une patrouille de la BAC, la brigade anti-criminalité de la police nationale, interpelle deux hommes âgés de 21 ans et 33 ans. Ils font l'objet depuis le matin même d'une fiche de recherche émise après leur identification formelle grâce à des témoignages et des traces ADN, car ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une violente agression, survenue le 28 août dernier autour de l'étang de Saran.

Ce soir-là, un couple se promène autour de l'étang, et il est abordé par deux individus qui les menaçent et leur demandent leurs téléphones portables. L'homme refuse. Il est alors roué de coups par l'un des deux agresseurs, armé d'un pistolet et d'un couteau. La victime reçoit plusieurs coups de couteaux, dont l'un perfore un poumon. Les deux individus prennent la fuite en scooter, et l'abandonnent sur place, en état d'urgence absolue. C'est sa compagne qui le conduit à la clinique Oréliance à Saran. Les blessures sont sérieuses, les médecins délivrent un arrêt de travail de 30 jours d'ITT.

Identifiés grâce à des témoins et des prélèvements ADN

Aussitôt la sûreté départementale de la police nationale est saisie, des techniciens sont dépêchés sur les lieux de l'agression, et parviennent à prélever des éléments ADN. Ceux-ci, croisés avec le témoignages de deux témoins, permettent d'identifier les auteurs présumés au bout de quelques jours d'enquête et de retour d'analyses. Une fiche de recherche est diffusé à toutes les forces de police le mardi 6 septembre au matin, et le soir-même les deux agresseurs présumés sont interpelés.

Tous les deux sont placés en garde à vue, ils nient être impliqués dans cette agression. Ils sont présentés ce jeudi 8 septembre au parquet d'Orléans. Qui pourrait décider d'ouvrir une information judiciaire pour "tentative d'homicide".