Deux hommes interpellés à Niort pour recel dans plusieurs affaires de vols

A Niort, la police interpelle deux hommes dans une voiture volée vendredi. Non seulement ils découvrent des objets volés dans le véhicule mais ils en trouvent également à leurs domiciles lors des perquisitions. Les enquêteurs tentent de retrouver les victimes de ces vols.

Deux hommes de 37 et 44 ans interpellés dans une affaire de recel de vols. C'était vendredi soir à Niort. Les deux individus, un Niortais et un habitant de Magné se trouvent dans une voiture volée. Et à l'intérieur les policiers découvrent des affaires provenant d'autres vols, tout comme lors des perquisitions de leurs domiciles. Il y a matelas, vélos, tondeuses, découpeuse thermique... Certains objets ont déjà été vendus. Une dizaine de victimes est en cours d'identification, des particuliers mais aussi des entreprises. Les vols ont eu lieu ces dernières semaines. Les deux hommes, déjà connus de la justice, ont été libérés le temps que l'enquête se termine. S'ils reconnaissent le recel il nient les vols ou en reconnaissent certains seulement, mais du bout des lèvres.