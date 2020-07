Deux hommes interpellés après une agression au couteau dans le tramway

Les passagers ont assisté à un déferlement de violence gratuite. Lundi, vers 23h30, la police de Montpellier est intervenue pour une agression commise dans la ligne 3 du tramway, aux abords de la station Boirargues. Un groupe de cinq personnes -deux hommes et trois femmes- âgées de 18 à 23 ans qui revenaient de la fête foraine a été pris à parti par quatre jeunes hommes. Très alcoolisés, ils se font remarquer en parlant fort et en en tapant contre les vitres. L'un d'entre eux, âgés de 16 ans, accoste le groupe de retour de la fête foraine et les bouscule.

Un déferlement de violence

L'un des jeunes femmes tente alors de s'éloigner, elle est frôlée par un couteau déplié lancé contre elle par le jeune mineur. Entre temps, le tramway a poursuivi son chemin. Lorsqu'il arrive à l'arrêt Boirargues, les cinq jeunes tentent de s'enfuir. L'un d'eux est plaqué contre les portes, menacé avec un couteau collé contre son ventre, on lui dérobe portable et portefeuille. Une autre jeune femme est retenue puis tirée par les cheveux avant d'être projetée contre les sièges, elle est blessée au dos. Un dernier, qui a réussi à prendre la fuite est ramené, couteau sous la gorge, par le mineur de 16 ans vers le tramway.

A l'arrivée de la police quelques minutes plus tard, deux des quatre agresseurs ont pris la fuite, les deux autres se renvoient la responsabilité. En garde-à-vue, le porteur du couteau, un mineur non-accompagné de 16 ans et demi, continue de nier les faits malgré les témoignages et des passagers et les accusations de l'autre agresseur, âgé de 26 ans. Ils ont tous les deux été présentés à un juge mercredi en vue d'une mise en examen.