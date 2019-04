Deux hommes interpellés après une tentative de braquage d'un camion Chronopost près de Nantes

Le Loroux-Bottereau, France

Il est 15h30 ce lundi lorsque la gendarmerie du Loroux-Bottereau à l'est de Nantes reçoit un appel signalant un accident entre un fourgon et une voiture. Le témoin précise que deux hommes cagoulés seraient sortis de l'Audi et auraient tenté d'ouvrir les portières du camion. Lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux, les braqueurs, au nombre de trois, ont disparu; et ont abandonné leur véhicule.

Deux suspects interpellés, un troisième recherché

Les recherches sont aussitôt lancées, avec le renfort des hommes de la Compagnie de Rezé, d'une équipe cynophile et de l'hélicoptère de la gendarmerie de Saint-Nazaire. Deux suspects sont rapidement repérés et interpellés sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Concelles. Ils sont placés en garde à vue. Ce sont deux jeunes "de la région nantaise" âgés de 21 et 28 ans. Leur complice était toujours en fuite ce lundi soir.