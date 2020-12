Deux hommes interpellés en Dordogne, dans le coup de filet antiterroriste contre l'ultragauche

Deux trentenaires installés à Cubjac ont été interpellés au petit matin du lundi 7 décembre, par les forces de l'ordre. L'un des deux a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, l’autre a été mis hors de cause et relâché.

Le coup de filet dans le milieu de l'ultra gauche s'est déroulé mardi à Rennes, Toulouse, en region parisienne et en Dordogne. Neuf personnes ont été interpellées, dont deux à Cubjac âgées de 30 et 31 ans. Sept personnes ont été mises en examen dont un des hommes arrêtés en Dordogne. Il a été placé sous contrôle judiciaire. L'autre trentenaire interpellé à Cubjac a été mis hors de cause et remis en liberté.

Une interpellation qui n'est pas passée inaperçue

Vers six heures du matin mardi, pas loin du cimetière de Cubjac, une dizaine de voitures banalisées sont stationnées avec des hommes cagoulés et armés. Le maire de la commune Michel Raynaud raconte qu'un livreur qui a eu la mauvaise idée de passer par là a été contrôlé sans ménagement avant de pouvoir repartir. A six heures précises, les policiers interviennent. Sur le marché de Cubjac vendredi, certains donnent des détails; "les portes des gîtes dans lesquels vivaient les trentenaires auraient été "défoncées" par les agents de la DGSI ( direction générale de la sécurité intérieure) en charge de l'intervention".

Deux hommes interpellés

2 hommes sont interpellés sur place, ils ont 30 et 31 ans. Finalement un seul des 2 trentenaires a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, l'autre a été mis ors de cause et remis en liberté. L'un des deux était employé par le maire de la commune, patron des Carrières de Bontemps à Limeyrat. Michel Raynaud explique qu'il a commencé à s'inquiéter en ne le voyant pas à l'entreprise mardi matin, puis les jours suivants. C'est comme çà qu'il a appris que son employé, embauché depuis un petit mois était en garde à vue.

On ignore encore ce samedi si les perquisitions menées en Dordogne ont donné quelque chose mais ailleurs, en région parisienne et près de Toulouse, les enquêteurs ont trouvé des éléments inquiétants Dans un camion appartenant à un militant anarchiste revenant de Syrie, ils ont découvert un explosif privilégié des terroristes, des billes d'acier, des armes et des munitions. Ailleurs, les agents de la DGSI ont aussi trouvé du matériel de CRS, des jambières, un casque, un bouclier de maintien de l'ordre au domicile signe peut-être qu'une action était envisagée contre les forces de l'ordre. Mais selon une source proche du dossier, l'état actuel des investigations ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Ces militants d'ultra gauche fichés S, étaient dans les radars de la DGSI depuis longtemps. Le parquet national anti- terroriste avait ouvert une enquête au printemps dernier. A Cubjac, rien n'avait filtré avant cette intervention.