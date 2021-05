Deux hommes interpellés en plein cambriolage dans un bar-tabac du Mans

Deux hommes vont être jugés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ce mercredi 26 mai au Mans (Sarthe). Dans la nuit de lundi à mardi, la police les a interpellés en plein cambriolage dans un bar-tabac en face du Palais des congrès et de la culture.

Les deux hommes ont tenté de cambrioler un bar-tabac en face du palais des congrès et de la culture du Mans (illustration)

Deux hommes de 23 et 31 ans sont attendus ce mercredi 26 mai au tribunal judiciaire du Mans (Sarthe) pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ils ont été interpellés dans la nuit de lundi et mardi alors qu'ils étaient en train de cambrioler un bar-tabac rue d'Arcole, en face du Palais des congrès et de la culture du Mans.

C'est une voisine, alertée par le bruit que les deux hommes faisaient en tentant de briser la vitrine, qui a prévenu la police. Les forces de l'ordre sont arrivées très vite sur place, alors que l'un des deux cambrioleurs était en train de se servir dans la caisse enregistreuse, après avoir fait main basse sur des cigarettes.