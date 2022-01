Deux hommes interpellés en train de siphonner le réservoir d'essence d'un camion, dans le Loiret

Avec la flambée actuelle des prix des carburants, l'essence est devenue un bien de plus en plus cher et prisé. Deux hommes ont été interpellés sur un parking à Pithiviers-le-Vieil jeudi soir vers 22h30, indique la gendarmerie du Loiret.

Ils étaient en train de siphonner le réservoir d'essence d'un camion. L'un d'eux individus est un mineur de 17 ans, le second un majeur de moins de 20 ans.

Une enquête judiciaire est en cours. La gendarmerie du Loiret, dans un communiqué, salue "le dispositif de mutualisation du service des brigades qui garantit et optimise la présence permanente de la gendarmerie sur le département". Les gendarmes sont intervenus suite à l’appel d’un témoin de la scène "qui a pleinement joué son rôle de citoyen".