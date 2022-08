Les gendarmes de Vauvert ont interpellé ce lundi deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans le vol de plus de 700 bouteilles de vin et de champagne dans la cave coopérative de Gallargues-le-Montueux au début du mois de juin dernier.

Deux hommes interpellés par les gendarmes après le vol de 700 bouteilles de vin et de champagne dans le Gard

707 bouteilles de vin et de champagne, 10 bidons de trois litres de vin et des objets de décoration avaient été dérobés à cette occasion. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à deux hommes déjà connus de leurs services. Les suspects ont été placés en garde à vue et l'un d'entre eux sera prochainement convoqué devant la justice.