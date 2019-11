Deux hommes interpellés pour avoir volé du carburant devant l'hôpital Felix Maréchal de Metz

Metz, France

Le CHR de Metz-Thionville avait déposé une plainte ce mardi alors que 300 litres de carburants ont été volés dernièrement devant l'hôpital Felix Maréchal de Metz. Suite à cela, une patrouille de police a constaté sur place ce mardi soir peu après 23h que deux jeunes hommes, l'un mineur, l'autre âgé de 19 ans, rôdaient dans le secteur avec une voiture. Les policiers ont alors constaté que sept bidons d'essence et du matériel de siphonnage se trouvaient à l'intérieur.

Quatre interpellations

L'un des deux suspects est rapidement interpellé mais le second prend la fuite. Il sera finalement rattrapé non loin de là avec deux autres personnes et seront tous emmenés pour être placés en garde à vue. Au final, seuls les deux individus rencontrés devant l'hôpital avec les bidons d'essence comparaîtront devant un tribunal. Le majeur est convoqué le 27 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Metz. Le second sera lui présenté à un juge pour enfants.