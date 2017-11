Deux hommes interpellés pour des vols sur une aire d'autoroute

Deux hommes de 27 et 51 ans ont été interpellés cette semaine pour trois vols commis sur une aire d'autoroute du Loiret.

Deux Roumains ont été interpellés dans la nuit du 22 au 23 novembre pour une série de vols sur l'aire d'autoroute de Messas près de Beaugency. Ils sont âgés respectivement de 27 et 51 ans. Le plus vieux des deux est défavorablement connu des services de police et fait l'objet d'une interdiction de territoire pour dix ans.

Toujours le même mode opératoire

Lors de leur arrestation, les deux hommes tentaient de pénétrer un camion de marchandises en découpant la bâche. Le véhicule transportait des bouteilles de Champagne et était stationné pour la nuit sur cette aire. Ils avaient agi de la même façon par deux fois en novembre : le 1er novembre en dérobant soixante caisses de Cognac pour une valeur de 12.000€ et dans la nuit du 13 au 14 novembre en faisant main basse sur 9 écrans de télévision haut de gamme.

Arrêtés en flagrant délit

Ce sont les gendarmes du peloton autoroutier d'Orléans qui les ont interpellés en flagrant délit. Vendredi, au terme de leur grade à vue, les deux malfrats ont été présentés à un juge en vue de leur comparution immédiate ce lundi.