Indre-et-Loire, France

Les deux affaires ont eu lieu indépendamment l'une de l'autre et pourtant ces deux viols ont été perpétrés en l'espace de 24h00. Le premier à Tours dans la nuit de mardi à mercredi, le second à Saint Cyr-sur-Loire ce mercredi après-midi. Dans les deux cas, il s'agit de viols contre une compagne ou ex-conjointe. C'est d'abord un homme de 25 ans qui s'en est pris à une jeune femme, majeure, à son propre domicile dans la nuit de mardi à mercredi. C'est ensuite un homme d'une cinquantaine d'années qui a violé sous la menace d'une arme blanche, probablement un couteau, son ex-conjointe aux alentours de 16H00 à St Cyr-sur-Loire. La jeune femme a été blessée et hospitalisé temporairement. Les deux victimes ont eu le courage d'aller porter plainte au commissariat ce qui a entraîné l'interpellation rapide des agresseurs. Les deux hommes sont en garde-à-vue. Ils devraient être présentés au parquet, si le viol est avéré ils pourraient être mis en examen pour viol et viol aggravé.