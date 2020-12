Deux hommes interpellés pour plusieurs vols de métaux dans des entreprises landaises

Une information judiciaire doit être ouverte ce mardi par le pôle criminel de Mont-de-Marsan pour vols et tentatives de vols en bande organisée. Deux hommes de nationalité roumaine, vivant en Espagne, sont accusés d'une dizaine de vols de métaux dans des entreprise de Dax et Mont-de-Marsan.

C'est l'aboutissement d'une longue et minutieuse enquête menée par la brigade de recherche de la gendarmerie de Dax et le parquet de Dax apprend-on ce mardi 1er décembre 2020. Deux hommes de nationalité roumaine, vivant en Espagne, ont reconnu en garde à vue les faits qui leur sont reprochés : 14 vols et tentatives de vols dans des entreprises landaises, principalement situées autour de Dax mais aussi à Mont-de-Marsan. L'équipe était très organisée selon les enquêteurs, qui ont remonté la piste grâce aux véhicules des suspects et grâce à l'étude de leurs conversations téléphoniques.

Ces hommes volaient dans les entreprises de l'inox, de l'aluminium du cuivre. Le préjudice total de ces vols est estimé entre 140.000 et 150.000 euros. Des voleurs capables d'emporter sur un seul vol jusqu'à deux tonnes de cuivre.

Le vol en bande organisée est une qualification judiciaire criminelle, ce qui explique que le duo a passé quatre jours en garde à vue et que le parquet de Dax, qui souhaite leur placement en détention provisoire, ait confié cette affaire au pôle criminel de Mont-de-Marsan.