Deux hommes interpellés pour trois braquages en 10 jours dans l'agglomération rochelaise

Ils ont braqué trois magasins en 10 jours dans l'agglomération rochelaise... Deux hommes de 18 et 26 ans viennent d'être placés en détention provisoire. Ils ont attaqué, avec une arme, deux boulangeries et un petit supermarché.

Ils se sont attaqués à trois magasins en à peine dix jours dans l'agglomération de la Rochelle. Un homme de 18 ans et un autre de 26 ans viennent d'être arrêtés. Ils ont été placés en détention provisoire ce vendredi après-midi. Ils ont braqué, avec une arme, une boulangerie à Périgny, une autre à Lagord et un supermarché Carrefour city à Lagord encore. Ils ont sévi entre le 12 et 22 juin.

Toujours le même mode opératoire

Dans la boulangerie de Périgny, à l'heure de la fermeture, ils avaient violenté l'employée. Ils l'avaient enfermée dans le four à pain avant de repartir avec 4000 euros. La salariée est restée plusieurs heures enfermée, jusqu'à ce qu'une voisine entende ses cris. Cinq jours plus tard, ils braquent, toujours casqués et avec une arme de poing, une boulangerie de Lagord. Ils récupèrent 1700 euros et enferment ensuite les vendeuses dans la réserve. Pour le magasin Carrefour City de Lagord, là, les deux hommes arrivent aussi à la fermeture, casqués, armés... Ils sont repartis avec 7000 euros.

Les policiers ont pu les retrouver rapidement, grâce justement à leur mode opératoire. Ils les ont interpellés mercredi. Les deux hommes ont reconnu les faits.

Des hommes déjà plusieurs fois condamnés

Le premier braqueur est âgé de 18 ans. Il a déjà 5 condamnations à son casier. Il venait de sortir de prison et venait de trouver un contrat d'apprentissage dans une des boulangeries braquées. Le second, 26 ans, a 4 condamnations à son actif. Dont deux pour des vols aggravés. Il faisait l'objet de recherches après ne pas être rentré d'une permission. Il purgeait 18 mois de prison dans le centre de détention de Neuvic, en Dordogne.