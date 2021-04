Deux hommes interpellés pour une dizaine de vols de vélos électriques dans plusieurs villes d'Occitanie

Deux hommes d'environ 36 ans ont été interpellés pour une dizaine de vols aggravés de vélos électriques dans des commerces d'Occitanie. Il s'agit d'équipes mobiles, selon le procureur de Toulouse Dominique Alzéari, en lien avec les camps roumains de Tournefeuille près de Toulouse. Les deux hommes ont été déférés. Entre 100 et 300 vélos ont été dérobés, soit l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros de butin. Aucun vélo n'a été retrouvé.

Interpellés à Castres, pris en flagrant délit

Ces arrestations sont l'aboutissement de nombreuses filatures, surveillances et nuits d'enquête depuis septembre 2020. Une information judiciaire est ouverte depuis le 20 novembre 2020. Le GIGN de Toulouse suivait de près ces individus depuis de longues semaines. L'enquête est également confiée à la sureté départementale et à l'Office de lutte contre la délinquance itinérante. Ces vols ont eu lieu à Toulouse, Pamiers, Castres, Montpellier et Cahors. Les deux hommes ont été interpellés à Castres dans le Tarn, pris en flagrant délit.

Leur mode opératoire était toujours le même : ils faisaient du repérage, plaçaient un véhicule utilitaire et revenaient dans la nuit vers 4h du matin. Ils défonçaient les murs des commerces, se servaient et partaient en Roumanie avec les vélos volés.

Les deux voleurs, principaux donneurs d'ordre dans cette affaire dirigée par une famille, ont été mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs puis incarcérés.