Deux hommes jugés après la mort d'un ouvrier sur un chantier à Abbeville

Un an de prison avec sursis a été requis contre deux hommes, ce jeudi après-midi, au tribunal d’Amiens. Tous deux étaient jugés après la mort d’un ouvrier, sur un chantier à Abbeville, en novembre 2021, poursuivis pour travail dissimulé et homicide involontaire.

C’est au petit matin, vers 9h30 ce 5 novembre, que l’accident se produit. Stéphane accroche un enrouleur électrique et une mallette, contenant une perceuse à une corde, pour les hisser 13 mètres plus haut, sur le toit de l’immeuble sur lequel les artisans interviennent. En cours de route, la poignée de la mallette cède, et tombe sur la tête de la la victime. Un choc violent, en témoignent les traces de sang et de cheveux retrouvées par les policiers.

Pas de contrat de travail ni d'éléments de sécurité

L'enquête démontre l'absence de contrat de travail. Pas de protection non plus, ni casque, ni chaussures de sécurité. "Un amateurisme qui fait penser à un chantier de particuliers et pas de professionnels", tance la procureure à l’audience.

Au cœur des débats, devant le tribunal, la responsabilité des deux prévenus. Le seul gérant officiel, celui dont le nom apparait sur le Kbis, mais "qui ne sait ni lire ni écrire", souligne le ministère public, et le deuxième prévenu, tantôt présenté comme un simple salarié, par son avocat, tantôt comme un gérant de fait et principal interlocuteur des pompiers, des policiers et même du comptable, ce qui lui vaut d'être présent devant la justice. "Pourquoi est-ce que c'est lui qui appelait le comptable ?", demande le président au premier gérant, qui reconnait les faits. "Parce qu’il disait qu’il ne comprenait pas ce que je disais. J’ai un accent, je parle trop vite."

L'avocat des deux prévenus abonde. "On peut être d’accord que ce n’est pas très raisonnable d’être gérant quand on ne sait ni lire ni écrire, mais ce n’est pas interdit ! C’est quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne une société. Il raisonne en ouvrier, pas en tant que chef d’entreprise." Il plaide la relaxe du second prévenu.

Décision attendue le 12 janvier

La procureure, de son côté, requiert un an de prison avec sursis contre les deux prévenus et l’interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans. "Ni les uns ni les autres n’ont les capacités d’être chef d’entreprise". Une demande déjà effectuée par l'avocate des parties civiles, les filles de la victime. "Ces deux-là sont associés dans ce qu’ils font. Ils travaillaient ensemble, ils ont une part de responsabilité tous les deux".

Là où parties civiles et prévenus tombent d'accord, c'est sur un vide, dans l'enquête : la responsabilité de l'entreprise donneuse d'ordre, car les artisans intervenaient en tant que sous-traitant. Le tribunal rendra son jugement le 12 janvier.