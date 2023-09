Deux hommes jugés après un incendie qui avait fait cinq morts à Strasbourg

C'était dans la nuit du 26 au 27 février 2020. Un incendie ravageait l'immeuble situé au 22 rue de Barr à Strasbourg dans le quartier gare. Avec au final, un bilan très lourd : cinq morts et sept blessés. Le procès devant la cour d'assises du Bas-Rhin de deux hommes de 24 et 25 ans va donc s'ouvrir ce mardi 19 septembre. Ils sont accusés d'avoir mis le feu à l'immeuble après le lancement d'un mégot dans l'armoire électrique. Le procès va durer environ six jours. Avec beaucoup de questions en suspens pour lesquelles les familles des victimes espèrent des réponses.

D'abord, parce que durant l'instruction les déclarations des deux accusés ont beaucoup varié. Seules certitudes : les deux jeunes n'habitaient pas l'immeuble. Ils se servaient de la cage d'escalier comme point de deal. Peut être aussi comme cache pour dissimuler de la drogue.

Face aux enquêteurs, les deux hommes ont fini par admettre que cette nuit là alors qu'ils avaient bu et fumé du cannabis, une cigarette a bien été jetée dans l'armoire électrique de l'immeuble. Ce n'était pas pour mettre le feu jure l'accusé soupçonné d'avoir jeté le mégot. L'autre jeune homme accuse au contraire, dans ses dernières déclarations, son ami d'avoir voulu sciemment déclencher un incendie.

D'après les experts, en chutant le mégot a en tout cas touché des détritus qui ont pris feu. Les habitants des 39 appartements occupés se sont souvent retrouvés pris au piège dans les parties communes au beau milieu de la nuit.

Volonté ou pas de mettre le feu

L'enjeu du procès sera donc d'éclaircir les responsabilités de chacun. Pourquoi les deux hommes sont-ils entrés dans l'immeuble, pourquoi n'ont-ils pas appelé du secours alors qu'ils étaient encore sur les lieux quand le feu a pris ? Et quel a été le déroulé précis des faits ? Les experts ne seront a priori pas d'un grand secours. Car le fameux mégot n'a jamais été retrouvé. Mais les caméras de vidéosurveillance, elles, ont capté les allées et venues des deux hommes. Beaucoup de questions, qui permettent en tout cas déjà aux avocats de la défense de préparer leurs arguments.

"Déjà, il faudra déterminer si c'est bien ce mégot qui est à l'origine du feu. S'il y a eu intervention humaine. S'il y avait la volonté de mettre le feu, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un mégot jeté dans un armoire électrique qu'il y a une volonté de mettre le feu à un immeuble. Dans ce dossier, il n'y a aucun accusé venu avec du liquide inflammable. Les faits sont dramatiques, mais il existe des éléments qui permettent d'affirmer qu'aucune charge ne pèse contre mon client, et que s'il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu un mégot entre ses mains, à ce moment-là la cour d'assises devra en tirer les conséquences sur la bonne qualification juridique" estime d'ailleurs maître Michaël Wacquez. Il défend l'accusé le plus âgé, un jeune homme de 25 ans originaire de Somalie, actuellement sous curatelle, et qui lors de l'instruction a toujours nié être celui qui lâché le mégot dans l'armoire électrique.

L'immeuble juste après l'incendie © Radio France - Julien Penot

"Les deux accusés contestent avoir mis le feu volontairement à l'immeuble. La question essentielle sera donc d'abord de savoir qui est à l'initiative de l'incendie. Ensuite il faudra savoir si c'et incendie a été provoqué de manière accidentelle ou volontaire. Nous la position que l'on a en défense, c'est que qu'elles que soient les versions, on est toujours sur la thèse d'un incendie involontaire" appuie de son côté maître Randall Schwerdorffer qui défend l'autre accusé, un jeune homme de 24 ans.

Des victimes en attente d'explications

L'incendie avait fait cinq morts, pour la plupart des locataires qui ont tenté de sortir de chez eux via la cage d'escalier. Et qui se sont retrouvés piégés par les fumées. Parmi les disparus, un homme de 45 ans. Sa famille voudrait aujourd'hui des explications.

"La famille que je défends attend le procès depuis trois ans et demi maintenant. Ils attendent d'abord de voir les deux personnes qui vont comparaître. Ensuite des explications. Que faisaient-elles dans cet immeuble? Pour quoi faire ? Etait-ce un incendie volontaire, ou involontaire ? Reconnaissent-elles avoir mis le feu? Pourquoi sont-elles parties de l'immeuble sans prévenir alors que le feu était déjà déclenché ? Enfin la famille souhaite que la justice passe, donc s'il y a condamnation, elle veut une peine juste et sévère, parce qu'il y a quand même cinq décès donc elle veut que la justice fasse son travail" souligne pour sa part maître Grégory Engel avocat des ayants droit de cette victime.

Les deux accusés comparaîtront en tout cas libres. Ils sont sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour destruction de bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort. Ils étaient déjà connu de la justice auparavant pour des vols, trafic de stupéfiant et des violences. Ils risquent au maximum 20 ans de réclusion.