Deux hommes jugés et incarcérés pour un trafic de drogues entre Marseille et Nîmes

Marseille

Deux individus soupçonnés de trafic de stupéfiants ont été incarcérés à Marseille. Un marseillais et un Nîmois, déjà connus tous les deux des services de police, ont été interpellés dans le Gard le 14 janvier dernier après une transaction, par l'unité de recherche judiciaire de la division centre de Marseille.

Trois mois d'enquêtes et de filatures

Âgé de 60 ans, le dealer marseillais se fournissait auprès d'un Nîmois de 48 ans et revendait la drogue quartier Noailles et Belsunce à Marseille. Des découvertes faites par les policiers au terme de trois mois de travail. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé deux kilos de cannabis, du matériel de coupe, 2 500 euros en espèces, une trentaine de grammes de cocaïne.

En garde à vue, les deux hommes ont reconnu les faits et avoués que ce trafic durait depuis maintenant plus d'un an. Jugés en comparution immédiate, ils ont été écroués dès leur sortie du tribunal.