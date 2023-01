Deux hommes jugés pour des coups de couteau dans une bagarre à Baigts-de-Béarn

Une affaire de bagarre avec des coups de couteau a été jugée ce au tribunal de Pau. Les faits remontent au 18 octobre 2019 à Baigts-de-Béarn. Deux hommes se sont battus, ils sont âgés de 46 ans et 53 ans. Ce jour-là le plus jeune avait particulièrement bu. Il ne se souvient de rien mais dit qu’il a été agressé. L’autre assure qu'il est la victime. La décision du tribunal sera rendue le 31 janvier. Le parquet a requis six mois de prison ferme pour l'un, huis mois de prison ferme pour l'autre.

ⓘ Publicité

"J'ai ceinturé comme Teddy Riner"

Le premier prévenu s'explique : "Il a insisté pour venir, il a dit qu'il avait une machette dans sa voiture pour le nouveau compagnon de mon ex, il a bu du vin blanc, il voulait qu'on aille à Bilbao faire des boules de neige. Sur la bouteille du vin moelleux, il a écrit 'fuck ton ex', je ne pouvait pas offrir ça à mon ex."

Le second prévenu raconte qu'il a "passé la journée à faire de la maçonnerie en buvant de la bière". En fin de journée, il est allé chez son ami le dépanner pour un problème de batterie sur son camping-car. Concernant la bagarre ? Aucun souvenir. L'homme avait un taux d'alcoolémie de 1,45g d'alcool par litre de sang.

La question de la légitime défense

"Vous lui avez dit 'Tu vas mourir', deux fois" l'interroge la présidente du tribunal de Pau. Le prévenu répond : "C'est pas mon quotidien, j'évite les conflits." L'autre prévenu qui avait consommé de la cocaïne les jours d'avant donne sa version des faits : "J'ai fait du judo quand j'avais 10 ans, j'ai fait une prise, j'ai ceinturé comme Teddy Riner peut faire. Bon, je ne suis pas Teddy Riner, je suis un peu plus rond."

"Vous avez eu peur, vous avez donné des coups de couteau au hasard ?" relance la présidente. Il répond : "J'ai visé la fesse, je voulais viser le pectoral ; il a l'habitude de se battre moi pas du tout, je suis un petit gros." Son avocat, Me Thierry Sagardoytho a plaidé la légitime défense et mis en avant l'enregistrement audio de la bagarre, "élément accablant qui prouve que la victime principale est en réalité l'agresseur initial". L'avocat de l'autre prévenu, Me Jérôme Marbot, estime qu'il s'agit du "seul élément fourni pour justifier un scénario qui n'est pas démontré. [...] Rien ne prouve qu'il l'a frappé en premier, qu'il a attaqué en premier".